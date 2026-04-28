【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月27日放送の『CDTVライブ！ライブ！』に出演し注目を集めたクレイジーウォウウォ!!が、CDTVでも披露された現在バイラルヒット中の楽曲「トンツカタンタン」のライブ映像を公開した。 ■バンド初となるフルサイズライブ映像 クレイジーウォウウォ!!は、2024年5月に音楽学校の同級生4人で結成されたオルタナティブ・ポップロックバンド。 今回公開された「トンツカタ