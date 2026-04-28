『CDTV』出演で注目度がさらに急上昇！クレイジーウォウウォ!!、バイラルヒット中の「トンツカタンタン」ライブ映像公開

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4月27日放送の『CDTVライブ！ライブ！』に出演し注目を集めたクレイジーウォウウォ!!が、CDTVでも披露された現在バイラルヒット中の楽曲「トンツカタンタン」のライブ映像を公開した。

■バンド初となるフルサイズライブ映像

クレイジーウォウウォ!!は、2024年5月に音楽学校の同級生4人で結成されたオルタナティブ・ポップロックバンド。

今回公開された「トンツカタンタン」は、3月29日にShibuya Milkywayで開催した1stワンマンライブ『CRAZY』での映像。SNS総視聴回数が20億回超え、さらにはTikTok音楽チャート Viral 50・TOP50（2月20日～3月13日）で4週連続1位を記録するなど、大注目のなかでのライブ映像公開となった。

テクニカルな演奏に合わせて盛り上がるフロアの様子や、オーディエンスが一体となるコールアンドレスポンスが捉えられており、現場の熱気が最大限に伝わる仕上がり。なお、クレイジーウォウウォ!!のフルサイズライブ映像の公開は、今回が初となる。

彼らは、8月6日大阪・梅田シャングリラ、8月7日名古屋・RAD HALL、8月9日東京・代官山UNITで自主企画イベント『爆WOW』を開催。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.10.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「トンツカタンタン」

2026.02.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「toma」

■関連リンク

クレイジーウォウウォ!! OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC71NucOWLxL39RDt8pRfPeg

クレイジーウォウウォ!! OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/crazy_wowow/

クレイジーウォウウォ!! OFFICIAL X

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