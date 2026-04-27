歌手の松山千春が２６日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。往年の天才漫才師を称えつつ、現在のお笑い界の若手たちに喝を入れる一幕があった。今月、自身のコンサートツアーで高知県に行くことに触れつつ「高知県からもシンガーソングライターが何人か出てるんですけど、俺はそれよりも、皆さん、まだ覚えてらっしゃるか分かりませんが、横