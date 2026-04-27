お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（36）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。小学4年生の時の身長と体重を明かした。この日は「バレてしまった秘密」というので、中学時代に禁止されていた自転車通学をしていたことを注意された話を披露。アントニーは「9割くらいの生徒が、暗黙の了解で自転車通学をしていた」という。だがある日、教師に呼び出され、自転車通学をやめてくれと