親が3キロくらいだと聞いてお迎えしたワンコの、予想を超える成長ぶりが反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で3万5000回再生を突破し、「元気ならよし」「どう育っても可愛い我が子ですよね！！」といったコメントが寄せられています。 【動画：親が3キロ程度の子犬を飼った結果→『同じくらいに育つかな』と思っていたら…想定外だった『成長』】 小さな子犬をお迎え TikTokアカウント「tanaka10111