親が3キロくらいだと聞いてお迎えしたワンコの、予想を超える成長ぶりが反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で3万5000回再生を突破し、「元気ならよし」「どう育っても可愛い我が子ですよね！！」といったコメントが寄せられています。

【動画：親が3キロ程度の子犬を飼った結果→『同じくらいに育つかな』と思っていたら…想定外だった『成長』】

小さな子犬をお迎え

TikTokアカウント「tanaka1011184」に投稿されたのは、トイプードルの男の子「大吉」くんの、お家にやって来てからの成長記録。お迎え当初の大吉くんは、ぬいぐるみのようにフワフワで、体もとっても小さかったよう。

クリクリのおめめで、愛嬌たっぷりの子犬時代を過ごした大吉くん。飼い主さんは「親は3キロくらい」と聞いていたため、同じくらいの大きさに成長すると思っていたと言います。

すくすく成長→予想の倍の大きさに

しかし、大吉くんはすくすくと大きくなり、気付けば体重は6キロほどになっていたのだそう。まさかの想像の倍の大きさにまで成長した大吉くんに、飼い主さんもビックリしてしまったんだとか。

想定外の大きさまで成長した大吉くんですが、お散歩を楽しんだり家族と一緒にドライブしたりと、毎日を楽しんでいる様子。家族みんなから、とっても愛されていることが存分に伝わってきます。

大きくなっても可愛い我が子

ドッグランで走り回ったり、川に行って泳いでみたり。いろんなところに飼い主さんたちと遊びに行って、たくさんの思い出を作ってきた大吉くん。成長とともに、愛情もスケールアップしたようです…！

のびのび元気に、予想を超えて大きくなった大吉くん。体重が何キロになっても、たっぷりと愛情をかけてもらい、笑顔いっぱいな毎日を過ごす大吉くんなのでした。

投稿には「元気ならよし」「どう育っても可愛い我が子ですよね！！」「分からないものですねぇ」「うちもです、あるあるですねｗ」「大きくても愛おしい」「お爺さん大きかったかなｗ」といったコメントが寄せられています。

大吉くんの可愛さ溢れる日常は、TikTokアカウント「tanaka1011184」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tanaka1011184」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。