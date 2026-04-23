2026年4月21日、韓国メディア・韓国経済は「物価高が長期化するなか、消費パターンの二極化が急速に進んでいる」と報じた。大手スーパーでは1000ウォン台の生活必需品や5000ウォン以下のPB商品が飛ぶように売れる一方、デパートでは数千万〜数億ウォン台のブランド品やハイジュエリーの売り上げが増えているという。流通業界によると、Eマートは5000ウォン以下の超低価格PB商品を中心に商品群を拡大している。単に価格競争力を売り