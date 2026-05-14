サヨナラ3ランが通算300号のメモリアル弾となった■巨人 4ー2 広島（13日・福井）まさに“千両役者”だ。巨人・坂本勇人内野手は13日、福井で行われた広島戦に延長10回から途中出場。12回の第2打席でサヨナラ逆転3ランを放った。4時間43分の死闘にケリをつけた一発は、史上48人目の通算300号となるメモリアル弾。この活躍に「これこそスーパースターだよな」「泣いちゃうよこんなの」「永久保存したい」と感動の声があがっている