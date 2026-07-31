アパレル
『アパレル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月6日
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洋服の青山がビジネス向けデザインの空調ウエアを全国で販売開始
同じ福山市に本社を置くサンエスと共同開発し半袖シャツ型に仕上げた
ガジェット通信
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東大卒の外銀マンが年収1100万円を手放し、刺しゅう作家の道を選んだ理由
「自分の名前が入る仕事がしたい」との思いから年収1100万円を捨てたという
プレジデントオンライン
2026年8月5日
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イオン爆発、会社の説明から遺族に「虚偽の説明」をしていた可能性が浮上
文春オンライン
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「エアリズム」2年前後で効果失う？致命的なNG洗濯と正しい買い替え時
「柔軟剤を多用する人が増えているが、実はこれが機能低下の最大の要因」と指摘
FRIDAYデジタル
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「’47」が「サーティワン アイスクリーム」と初コラボ キャップを発売
オリコンニュース
2026年8月4日
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YKKが二兎を追う戦略で13年間売上高を約2倍に伸ばした理由
高級ブランド向けと新興国ボリュームゾーンの両市場を狙う「二兎を追う」戦略が奏功したとのこと
プレジデントオンライン
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「店舗に戻ったが」イオンモール熊本爆発で3人死亡、オンワードが経緯公表
TBS NEWS DIG
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元EXILEの黒木啓司が確執暴露から2週間、沈黙続くと報道
女性自身
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脱税で執行猶予の宮崎麗果 アパレルブランドの新アイテムは即完売が続く
Smart FLASH
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ファミマで「別班饅頭」発売へ、VIVANTとのコラボ商品を発表
一部店舗を除く全国約1万6400店とECサイトで7日から順次発売される
スポニチアネックス
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いじめで135キロになった男性が72キロ減量、自分を好きになりたかった
約3年かけて72キロの減量に成功し、現在63キロ前後を維持しているという
オリコンニュース
2026年8月3日
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葛西臨海水族園のカニがヒトデを掲げてガラス際まで近寄ってきた
深海カニが身を守るため物を背負う習性で偶然ヒトデを持ち歩いていた
Jタウンネット
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8月に権利確定を迎える高配当株・増配株の注目4銘柄を紹介
コメダHD・ワールド・ドトール・しまむらの高配当株・増配株4銘柄が対象
現代ビジネス
2026年8月2日
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イオンモール熊本の爆発事故で妻が犠牲 夫は「なんで本当に戻ったかな」
亡くなった30代女性の夫が取材に応じ、受け止めきれない胸の内を語った
日テレNEWS NNN
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記録的猛暑が日本の消費行動を一変させ、業界ごとに明暗が分かれている
日傘や汗拭きシート、屋内レジャーが伸びる一方で動物園や夏祭りは苦戦
週プレNEWS