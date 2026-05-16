「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」は１５日（日本時間１６日）、ドジャースの新守護神、Ｅ・ディアス投手（３２）が故郷プエルトリコで違法闘鶏に長年関与していた可能性があると報じた。動物保護団体がＭＬＢに対して処分を求めているという。同紙によると、ディアス名義とみられるＦａｃｅｂｏｏｋのアカウントには１６年以降に闘鶏の動画や写真が数多く掲載されていた。米国ではプエルトリコを含む全州、全領土で闘鶏が連邦法により禁