ポスティング制度を利用したメジャー移籍について、阪神OBの岡田彰布氏（68）は「自分が行ったらええだけじゃないしな、後進のこともちゃんと考えなアカンやろ」と反対の立場を明確にしている。そして、古巣の阪神からのポスティング組について「藤浪や青柳にしても、1〜2年で帰ってくるとかな。そんなんばっかりやんか」と嘆く。では、メジャー移籍が囁かれる阪神の主砲、"サトテル"こと佐藤輝明（27）についてはどう思うのか。