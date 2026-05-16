敵地・パイレーツ戦に出場【MLB】パイレーツ ー フィリーズ（日本時間16日・ピッツバーグ）フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は15日（日本時間16日）、敵地のパイレーツ戦で20号本塁打を放った。両リーグ一番乗りで大台到達となった。5点を追う7回2死一塁、左腕モンゴメリーの真ん中フォーシームに反応。角度21度と低いライナーのまま、バックスクリーン左のブルペンへ運んだ。打球速度110.7マイル（約178.2キロ）、飛距

◆フィリーズ・シュワーバー、20号本塁打の動画 Kyle Schwarber's second homer of the night is his 20th of the season! pic.twitter.com/fzpncNMgV0 — MLB (@MLB) May 16, 2026