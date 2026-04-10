フォルダブルスマホ「motorola razr fold」が超薄板ガラス「Dinorex UTG」を採用！日本での発売にも期待日本電気硝子は9日、同社が開発・製造する化学強化専用超薄板ガラス「Dinorex UTG」がMotorola Mobility（以下、Motorola）初の横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr fold（型番：XT2651-*）」に採用されたと発表しています。今回、motorola razr foldの本体内側のメインディスプレイにDinorex UTGが