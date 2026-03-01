党首会談に臨む高市首相（中央右）と日本維新の会の吉村代表（同左）ら＝2月18日、首相官邸自民党と日本維新の会が、衆院議員定数削減のための新たな法案を特別国会に共同提出する方向で調整していることが分かった。法案は現行定数465から45以上減らし、法施行から1年以内に与野党協議で選挙制度改革の結論が出ない場合は比例代表45のみを自動的に削減する内容で検討。3月前半の提出を目指し、党内手続きを急ぐ。複数の関係者が