15日、衆議院安全保障委員会において、日本維新の会の西田薫議員が、人気漫画『鬼滅の刃』の名ゼリフを引用し、日本の国防の自立性をめぐり小泉進次郎防衛大臣に質問した。【映像】鬼滅への高い熱量に「国会で笑い」の瞬間（実際の様子）西田議員は「（小泉）大臣、『鬼滅の刃』をご存知ですか？」と切り出し、水柱・冨岡義勇が主人公の炭治郎に放った「生殺与奪の権を他人に握らせるな」という一節を熱っぽく紹介。委員会室内