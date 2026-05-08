国会議事堂（資料写真）８日の衆院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成特別委員会で、デジタル庁が開発した生成人工知能（ＡＩ）基盤「源内」を評価した日本維新の会の横田光弘氏（比例南関東）に対し松本尚デジタル相が「この答弁は『源内』で作りました」と手の内を明かして答える場面があった。同庁は本年度から、政府職員の国会答弁案の作成に「源内」の普及を始めた。横田氏も自身の事務所で活用し資料作成などに役