日本維新の会の松沢成文氏が22日、参議院の憲法審査会に出席。れいわ新選組の共同代表・奥田ふみよ氏が、15日の同会で政府や自民党に対し“憲法違反”などと批判した発言について猛批判した。 15日の同会で貧困問題を取り上げた奥田氏は、「政府や自民党は、恥を知れ」「自民党は、憲法を触る資格などみじんもない」と現状が生存権を定めた憲法25条に違反していると主張。 これに22日の同会で、松沢氏は奥田氏の発言を看過でき