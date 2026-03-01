千葉・船橋市の公園で、知人の女性から預かった5歳の男の子を投げ飛ばすなどしてけがをさせた疑いで男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、自称・フリーターの佐々木祐一容疑者（36）です。佐々木容疑者は2月27日午後、船橋市の公園で、5歳の男の子のほおを殴ったり、投げ飛ばすなどの暴行を加えけがをさせた疑いが持たれています。男の子は命に別条はありませんが、頭蓋内出血などのけがをしていて、搬送時、意識がな