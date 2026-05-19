世界的に話題となっているニホンザルの「パンチくん」が飼育されている千葉・市川市動植物園で男２人が侵入した事件を巡り、同園は１９日から新たなルールでの運営を始めた。「違反行為には厳しく対処する」としている。同園のＸによると、主なルールは（１）観覧規制エリアの拡大（２）規制エリアに侵入防止ネットを設置（３）規制エリア内の常駐パトロールなどを実施の３点。サル山の撮影を全面禁止する意見も上がっており、