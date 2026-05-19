子ザルのパンチくんで話題の千葉県・市川市の動物園でサル山に侵入したなどとして男2人が逮捕された事件。動物園はきょうから、来園者がサル山の柵に近づけないよう対応しているほか、サル山の撮影の全面禁止も検討しているということです。いずれも自称アメリカ国籍のリード・ジュナイ・デイソン容疑者（24）ら男2人は、おととい、市川市動植物園の立ち入り禁止のサル山に入り、園の職員の業務を妨害した疑いがもたれています。捜