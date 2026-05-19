オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザル「パンチ」が暮らす千葉県の市川市動植物園のサル山に侵入して園の業務を妨害したとして、市川署は１８日、いずれも自称で米国籍の大学生（２４）と、歌手（２７）の両容疑者を威力業務妨害容疑で緊急逮捕したと発表した。逮捕は１７日。発表によると、２人は共謀し、１７日午前１０時５０分頃、立ち入りが禁止されているサル山に柵を乗り越えて侵入し、