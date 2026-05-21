千葉県は２０日、２０２５年に行われた国勢調査（１０月１日現在）の速報値を発表した。県人口は前回２０年調査（確定値）から２万５９６８人減の６２５万８５１２人となり、１９２０年（大正９年）の第１回調査以降で初めて減少した。県北西部で人口が増えている一方、県北東部や南部では減少が進んだ。市町村別の増減を見ると、前回調査よりも人口が増えたのは柏市や印西市など県北西部の１２市だった。最も増加人数が多いの