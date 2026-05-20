乃木坂46は20日、公式サイトを更新。新キャプテンに菅原咲月(20)が就任すると発表した。5月21日に卒業公演を行う梅澤美波(27)から引き継ぎ、4代目のキャプテンとなる。グループ公式サイトで「菅原咲月が乃木坂46の4代目キャプテンを務めることになりました」と発表。「5月21日(木)に現キャプテン・梅澤美波が卒業した後に、菅原咲月へと引き継がれます」と説明し、「今後とも、乃木坂46の応援をよろしくお願いいたします」と