ソフトバンクの2年目内野手、宇野真仁朗（19）が5月に実戦復帰を果たした。ルーキーイヤーの昨年7月に右肘、9月に左手首の手術を受け、リハビリの日々を送っていた。実戦から離れている期間にケガをしない体づくりに努めて強い体を手に入れたが、打撃の感覚が変わり、今春キャンプから苦戦する日々を過ごしていた。それでも「1軍レギュラー」という大きな夢を胸に、最善の策を探して前進を続けている。約11カ月ぶりに実戦復帰