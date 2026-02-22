俳優の杉浦太陽(44)が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。子供たちの芸能活動について率直な思いを明かした。動画では、事前にインスタグラムを通じて募集したファンからの質問に回答した。長女の希空がインフルエンサー、モデルなどの芸能活動に励んでいるだけに「下の子たちも芸能界入りを望んだら賛成しますか」との質問が寄せられた。杉浦は「そうやなあ…希空のパターンがあったから」と切り出し、「希空のパターン