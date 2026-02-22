阪神・村上頌樹投手（２７）が２２日、ヤクルトとのオープン戦（浦添）に先発。２回を投げて無安打無失点の快投で順調な調整をアピールした。「全球種空振りも取れましたし、バッターに対して投げて反応を見れたので、そこら辺が良かったかなと思います」初回は先頭の西村に対し３球で追い込むと、最後は１２８キロのチェンジアップで空振り三振。二死からサンタナに四球を許したが、最後はオスナを投ゴロに仕留めて抜群の立ち