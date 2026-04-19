セ・リーグ連覇を狙う阪神タイガースが今季も前評判通りの強さを見せている。その中でも、最強投手陣を牽引する髙橋遥人のハイクオリティな投球は、早くもリーグ連覇を期待させるに十分すぎる出来と言っていい。（※数字はすべて4月16日試合開始前時点） 【画像】ハードヒットも浴びがち…髙橋遥人とは真逆の投球データを示す意外なエース 髙橋遥人がついに覚醒した理由