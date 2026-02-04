SNSにあふれる技術動画…高校野球の指導者はどう付き合えばいい？この春、異色の高校野球部が活動を開始する。有名予備校を運営する四谷学院（東京）が、茨城県に校舎を持つ広域通信制高校に硬式野球部を創部するのだ。2026年夏の選手権から、甲子園を目指して戦う予定となっている。監督に就任したのは、プロ野球の日本ハムで昨年まで15年間、選手教育ディレクターを務めた本村幸雄氏だ。プロの世界で感じた、指導者に求められ