岩田稔の阪神戦力分析＆セ・リーグ順位予想前編連覇を狙う阪神は、今季もセ・リーグの中心にいるのか──。昨季の戦いぶりから今季の展望まで、元阪神の岩田稔氏が徹底分析。投手王国の強み、石井大智の離脱という不安、そして打線のカギを握るポイントとは何か。連覇のリアルな可能性に迫った。キャンプ中に左アキレス腱断裂の重傷を負った阪神・石井大智photo by Yoshihiro Koike【離脱した石井大智の穴は埋まるか】──