阪神は２４日、甲子園で全体練習を行った。チームが２連敗で聖地へ戻ってきた中、２５日・広島戦には村上頌樹投手（２７）が中７日で先発する。足踏みしている藤川球児監督の通算１００勝を、セ・リーグ最速記録で飾れるのは通算１６６試合目となる同戦がラストチャンスとなる。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−小野寺が１軍合流。「チーム編成のところと、いろいろな想定ですね」−ここまで１０試合以