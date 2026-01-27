井端監督は大会連覇を目標に掲げる(C)Getty Images3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンが1月26日、追加の出場メンバーを10人発表した。これで全30選手中、29人が決まった。【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェック残り1人は大会運営会社ワールド・ベースボール・クラシック・インク（WBCI）からの返事待ちで、後日発表される。ただ、現時点で投手はすでに15人