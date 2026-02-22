毎年2月22日になると韓日関係の信管が再び頭をもたげる。島根県が開催する「竹島の日」行事だ。当代内閣の政治的計算により行事派遣要人の階級とメッセージのレベルが変わり両国間に緊張感が漂う。昨年9月の自民党総裁選挙当時、「韓国の顔色をうかがう必要はない」として閣僚級の出席を主張した高市早苗首相の強硬論は18日の首相再選出後実利に旋回した。韓日関係が改善局面である点を考慮し、例年のように次官級の派遣というレベ