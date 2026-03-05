ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、3月5日の放送にノンフィクション作家の常井健一が出演。「高市2.0に変調のサインか。海外から高市総理に突きつけられた重大な問いとは？」というテーマで、衆議院議員総選挙にて大勝を収めた高市早苗内閣に向けられる、海外からの視線