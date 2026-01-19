『第49回 日本アカデミー賞』の優秀アニメーション作品賞が発表された。【画像】気になる！『日本アカデミー賞』優秀アニメ5作品たち・劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来・劇場版『チェンソーマン レゼ篇』・ひゃくえむ。・ペリリュー −楽園のゲルニカ−・劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』その年の日本映画界を締めくくる映画賞である『日本アカデミー賞』。今回は2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され