俳優の北川景子さんは3月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。13日に行われた「第49回 日本アカデミー賞」授賞式でのドレス姿を披露しました。【写真】北川景子、「美し過ぎる」ドレス姿「この世のものとは思えない美しさ」北川さんは「日付が変わるまでに更新できた！ 子どもたちのインフルもうつらず会場にも伺えて感謝です。皆様ありがとうございました ナイトフラワーまだまだよろしくお願いします！」とつづり、2枚の写真を投