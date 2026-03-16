3月13日、女優・森七菜が、第49回日本アカデミー賞の授賞式に出席した。「森さんは、2025年の映画『国宝』のほか、『ファーストキス 1ST KISS』や『秒速5センチメートル』に出演しており、『国宝』では優秀助演女優賞を受賞。自身のInstagramでは、夜景をバックに満面の笑みをした写真とともに、《ご褒美、のようなものなんでしょうか》《たまには腐りながら、驕らず変わらず、やっていきましょう》と、喜びをつづっていました」