【趣味カメラの世界 #36】いまや大人気のチェキ。スマホで手軽に写真を撮れる時代に、あえてアナログ、それもインスタントであることに価値を感じる人たちが多くいることを証明している出来事なのかもしれません。そんなチェキから、従来製品とは一線を画すモデルが登場。それが「instax mini Evo Cinema」（実勢価格：5万5000円前後）。昔を知る世代にとっては懐かしの8ミリカメラのようなデザインで、縦持ちスタイルも同じ。いっ