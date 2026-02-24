『ナイトフラワー』の熱演で飛躍すっかりインバウンド客に知れ渡り、混雑が日常になった東京・原宿。１月下旬のある日、その一角にあるカフェで美女がコーヒー豆のパッケージを食い入るように見ていた。店員に試飲を勧められ、ゆっくりとマスクを外してコーヒーをすすったのは――女優の森田望智（29）であった。森田はこの日、藤原竜也（43）が主演を務める舞台『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』にメインキャストと