3月16日（日本時間＝現地15日）に米ロサンゼルスで開かれた第98回アカデミー賞で、日本映画で初めてメーク＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた吉沢亮（32）主演の「国宝」は、残念ながら受賞ならず。とはいえ、13日の第49回日本アカデミー賞では、吉沢の主演男優賞をはじめ、作品賞、監督賞など最優秀賞10冠に輝いているから、さすが興収200億円突破の実写邦画歴代ナンバーワンだ。【もっと読む】夏帆、森七菜、仲野太賀…今