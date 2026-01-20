ハイキュー!!』×『パワプロ』コラボ開始！ 日向・影山ら5選手が登場し、無料10連ガチャも実施1月19日から人気モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』にてアニメ『ハイキュー!!』との初コラボが開始されました。本コラボでは主人公の「日向翔陽」や「影山飛雄」をはじめ、「月島蛍」「黒尾鉄朗」「孤爪研磨」の計5キャラクターがイベキャラとして登場。さらに期間中のログインで「PSR月島蛍」や「パワストーン×20」が