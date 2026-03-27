3月中旬の夕方、東京都内の繁華街にあるビルに黒ずくめの服装の男性が入って行った。俳優の水上恒司（26）だ。この日、豪華キャストが出演する映像作品のクランクアップを記念した打ち上げが行われていた。水上は会場へ向かうエレベーターに、スタッフに先駆けて乗ると、“開くボタン”を押し、満員になるまで待っていたーー。水上は俳優デビュー作となった‘18年放送のドラマ『中学聖日記』（TBS系）で、有村架純（33）演じる主人