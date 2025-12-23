英国の労働党は、動物福祉強化策の一環として、ロブスターやカニを生きたまま茹でる行為は「容認できない」として、禁止する方針を打ち出した。英紙デーリー・メールが２２日、報じた。労働党による動物福祉の取り締まり強化のもと、シェフや家庭料理人が、生きたままロブスターやカニを熱湯に入れて殺す行為は禁止されることになる。２２日公表された新たな戦略では、甲殻類を熱湯で処理する伝統的手法は「許容できる殺し方