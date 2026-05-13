米FDAのマキャリー長官（中央）＝1月、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】食品やワクチンの安全規制を担う米食品医薬品局（FDA）のマキャリー長官が12日辞任した。タバコ業界や中絶に反対する保守層から批判が集まり、11月の中間選挙で与党共和党の勝利を目指すトランプ氏が不満を募らせていた。トランプ氏は12日、本人から辞意を伝えられたと交流サイト（SNS）で明らかにした。マキャリー氏を巡り、タバコ業界は