汚職などの罪で刑務所に収監されていたタイのタクシン元首相（76）が11日、仮釈放されました。首都バンコクの刑務所前には、早朝から多くの支持者が集まり現地時間の午前8時前、タクシン氏が姿を見せると、次女のペートンタン前首相らが出迎え、支持者からは大きな歓声が上がりました。タクシン氏は2023年に国外逃亡先から帰国し、在任中の汚職などの罪で禁錮1年の刑を言い渡され2025年9月から刑務所に収監されていましたが、高齢