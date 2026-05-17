【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた森口優花が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】「今日好き」参加美女、美スタイル際立つ浴衣姿◆森口優花、浴衣×花の髪飾りがお似合い淡い色の浴衣を着こなした森