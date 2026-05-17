昨今ブームになっている「ひとり旅」。成人した3人の子をもち、現在はひとり暮らしをしている著述家の中道あんさんも、50代からひとり旅にハマっているそう。しかし、60歳での海外ひとり旅での“ある失敗”から、身軽に旅をするための工夫を凝らすように。今回、60代以降からのひとり旅を充実させるために、「やめてよかったこと」を中道さんに教えてもらいました。1：「移動の負担」を感じることはやめた今年の旅始めは、4月に行