花の都にある匂いに不快になる博物館華やかな街並みや歴史的建築、美しいセーヌ川の風景で知られるフランス・パリ。しかし、その足元には、観光都市のイメージを覆す異色の施設があります。その場所は地下にあり、階段を下りて踏み入れた瞬間の鼻をつく独特の臭気が漂ってきます。【写真】えっ…これが「世界最強級にクサい博物館」驚愕の内部ですそれが、パリ7区のアルマ橋近く、セーヌ川沿いの地下に設けられた「下水道博物