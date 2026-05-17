ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１９回「過去からの刺客」が１７日に放送された。冒頭、織田信長（小栗旬）の前に織田家重臣が集った席で、信長が嫡男信忠（小関裕太）に家督を譲って美濃と尾張を任せると告げ、自身は安土に移るとした。傍らに座る弟織田信孝が「おめでとうございます、兄上」と告げた。演じていたのは結木滉星（３１）。「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」のパトレン１号・朝加圭一