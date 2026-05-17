新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」１７日代々木公園のＡブロック公式戦で、メキシコ・ＣＭＬＬのバリエンテ・ジュニアが試合開始４９秒で右ヒザを負傷し田口隆祐（４７）にレフェリーストップ負けを喫した。バリエンテは初戦（１６日、八王子）で永井大貴を下し白星発進。連勝を狙ってベテランとの公式戦に臨んだが、まさかのアクシデントが待っていた。試合開始のゴングが鳴