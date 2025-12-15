きょう東証グロース市場に新規上場したＡｌｂａＬｉｎｋは、公開価格と同じ１３００円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前１０時１２分に公開価格を５５０円（４２．３％）上回る１８５０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS